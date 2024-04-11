ويل سميث يكشف لأول مرة بوستر باللغة العربية لفيلمه "Bad Boys 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل النجم الأمريكي ويل سميث، الترويج للجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن "Bad Boys" ويحمل عنوان"Ride or Die" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي مطلع شهر يونيو المقبل.

ونشر "سميث" بوسترات رسمية للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكان من بينهما بوستر باللغة العربية مخصص لمنطقة الشرق الأوسط، وعلق: "بوسترات فيلم فتيان أشقياء".

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" حول الضابط مايك لاوري والضابط ماركوس برنيت اللذان يخوضان تجربة جديدة في محاولة القبض على إحدى العصابات الخطرة وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وعرض الجزء الثالث من السلسلة عام 2020 بعنوان "Bad Boys for Life" وكان بمثابة عودة الثنائي بعد غياب سنوات من الجزء الثاني للسلسلة عام 2003، وحقق الجزء الثالث إيرادات عالمية بلغت 426 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

وظهر النجم العالمي ويل سميث مؤخرًا ضيفَا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وكشف خلاله "ويل" عن سعادته لتواجده في الرياض، إلى جانب كونه يريد تجربة العديد من الأكلات السعودية، كما أكد على كونه يشعر بالانتماء للشرق الأوسط.

يذكر أن، ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

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