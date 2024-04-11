كيف علق المخرج محمد عبد العزيز على صداقة ابنه كريم وماجد الكدواني؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث المخرج محمد عبد العزيز، عن طبيعة الصداقة التي تجمع بين نجله الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني، مؤكدًا وجود حُب كبير وصداقة عميقة بينهما.

وتابع عبد العزيز، ببرنامج "سبوت لايت" ، المذاع عبر قناة صدى البلد: "فيه كمياء بتجمعهم بشكل كبير.. ماجد الكدواني فنان كبير وحساس، وبيقدر يختار صدقاته بشكل كويس، والاتنين عملوا أعمال فنية مشتركة كتيرة جدًا مع بعض، عشان بيلاقو بعض، وماجد بيحترم كريم والعكس صحيح وأسس الصداقة متينة بينهم وقوية للغاية".

وكشف محمد عبد العزيز عن أعمال ابنه كريم التي نالت إعجاب، قائلاً:" من الأفلام الكوميدي اللي عجبتني نادي الرجال السري، بيت الروبي، بحب قوي فاصل ونعود، وأولاد العم، وطبعًا مسلسل الاختيار كان لامع فيه جدًا".

ووجه المخرج الكبير رسالة عتاب إلى مخرجي الأفلام الكوميدية من الجيل الحالي، قائلاً: "أنا بدرس في معهد السينما منذ عام 1964، وفاتت عليَّ أجيال كثيرة جدًا، وكل 20 أو 25 سنة آلاقي طالب يتحمس أنه يعمل عمل كوميدي؛ الآن كلهم بيخافوا جدًا من الكوميديا لأنها شديدة الصعوبة، وعايزة دراسة عميقة وحتى نجوم الكوميديا في العالم كله عملة نادرة للغاية، ما بصدق آلاقي حد يتحمس لعمل كوميدي".

وأضاف :"أنا بعاتبهم عتاب شديد لأن دي مش كوميديا اللي بتتعمل، والأفيهات والجري ورا الضحك دي حاجات مش دائمة، والكوميديا رسالتها أعمق بكثير جدًا، ودائمًا أقول لهم يا ولاد افهموا الضحك ده أخر مظهر من مظاهر الكوميديا".