الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه على نادي زد: "شكرًا كولر والأهلي في طريق العودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي على غريمه فريق زد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز وذلك على ستاد السلام وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لاشئ.

وهنأ "الحلفاوي" فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "شكرًا كولر، صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة، الأهلي في طريق العودة، عمر كمال يستحق رجل المباراة بالفعل".

وعلق "الحلفاوي" على سير مجريات الشوط الثاني من المباراة وعلق: "كولر استجاب لكل مطالبنا، محدش له عنده حاجة انهاردة، رائع يا كوتش، الأهلي هيسجل، الهدف اقترب إن شاء الله وربما أكثر".

وهنأ "الحلفاوي" مؤخرًا النادي الأهلي بعد فوزه بهدفين مقابل لا شئ أمام فريق سيمبا التنزاني وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وعلق: "مبروك للأهلي التأهل لنصف النهائي، مبروك لشوبير الحفاظ على الكلين شيت منذ بدأ مشواره الإفريقي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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