هكذا هنأ سلمان خان جمهوره ومتابعيه بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص نجم السينما الهندية سلمان خان، على تهنئة جمهوره ومتابعيه من المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر "سلمان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر خلاله وهو يقوم بتحية الجمهور عبر إحدى الشرفات وسط تجمهر المئات وحرص على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر ، وعلق: "عيد مبارك".

ويعتبر سلمان خان هو من أشهر نجوم بوليوود الذين اعتنقوا الإسلام وكان له تصريح سابق أكد خلاله أن نصفه مسلم ونصفه هندوسي ودائماً ما يحتفل سلمان بأعياد المسلمين.

يذكر أن، سلمان خان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن "The Bull"، إلى جانب فيلم "Sikandar" والمقرر عرضه بحلول عام 2025.

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