كريم محمود عبد العزيز يكشف عن بوستر مسلسل "البيت بيتي 2" استعدادًا لعرضه على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" استعدادًا لعرضه على منصة "شاهد" يوم 25 أبريل الجاري.

ونشر "كريم" البوستر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله مع بطلي المسلسل الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل.

وحاز البوستر على إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "حلو الكلام، مش قادرين نستني، وأخيرًا ربنا يوفقك يا كريم، متحمسة جدًا ومتأكدة أنه هيبقى زي الجزء الأول، أيوة الأخبار الحلوة".

وحقق الجزء الأول من المسلسل الذي عرض خلال عام 2022 نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تسارع بإنتاج جزء ثاني من العمل.

تدور أحداث مسلسل "البيت بيتي" في إطار من الكوميديا والرعب حيث يجد "بينو" نفسه مضطرًا للعودة إلى القاهرة بعد غياب طويل من أجل ميراث جده، ومع عودته للوطن تأخذ الأحداث منعطفًا مخيفًا عندما يكتشف أن الوصية ستدفعه إلى سلسلة من المغامرات.

ويشارك ببطولة الجزء الثاني الفنان سليمان عيد، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان أحمد بدير، الفنان محمود حافظ، الفنانة مي القاضي، تأليف كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

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