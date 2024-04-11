شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن ذكريات العيد: أول كوباية شاى بلبن مع البسكويت سعادة وبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة dmc، رسالة النجمة منى زكي بمناسبة عيد الفطر، حيث قالت منى: اللمة أحلى حاجة فى العيد أهل وعيلة وصحاب وستات العمارة كلهم متجمعين وبينقشوا الكحك وأول كوباية شاى بلبن مع البسكويت سعادة وبهجة فى كل حتة وكان جدى كان بيدينا عيدية فلوس ورق جديدة تعورك.. كل سنة ومصر طيبة.. كل سنة وانتم طيبين".

وفى سياق مختلف كانت قد أعلنت مجلة Ranks Africa Magazine عن قائمة أفضل 100 شخص مؤثر فى أفريقيا لعام 2023، وجاء ضمن القائمة من مصر كل من النجم تامر حسنى والنجمة منى زكى، تقديرًا لمجهوداتهما الكبيرة خلال الفترة الماضية من خلال أعمالهما الفنية.

وتحتوى القائمة على تشكيلة متنوعة من الفنانين واللاعبين ومقدمى البرامج والمؤثرين والسياسيين من كل دول أفريقيا، كما جاء فى نفس القائمة من شمال أفريقيا المخرج السودانى أمجد أبو العلا، واللاعب المغربى أشرف حكيمى.

يذكر أن آخر أعمال منى زكى فيلم "رحلة 404"، الذى انطلق فى السينمات المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك فى بطولة الفيلم أيضا كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوى ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادى ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجى وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هانى خليفة.