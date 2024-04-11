شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود عن ذكريات العيد: الفستان والجزمة والشراب لازم يباتوا جنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة dmc، رسالة صفاء أبو السعود بمناسبة عيد الفطر، حيث قالت صفاء: "أحلى ما فى العيد لمة العيلة والفرحة لما بلاقى كل حد داخلنا البيت بيدينا عيدية نشترى شكولاتة وعصير وبحب اسمع تكبيرات العيد والكعك الغريبة وطبعا البنات فستان العيد ده مم المقدسات لازم ابيته جنبى والشراب والجزمة ودلوقتي ببقي فرحانة أن كل بيت بيبقي فرحان بأغنية أهلا بالعيد دي اكتر شيء بيسعدني ".

وفي سياق متصل نشرت قناة dmc، رسالة للنجم محمد رمضان لأسر شهداء مصر، حيث قال: "واحنا بنحتفل بالعيد مش لازم ننسى اللى بسببهم احنا بنعيد ومبسوطين، وهما شهداء الوطن اللى ضحوا بروحهم عشان مصر.. مصر عمرها ما هتنساكم ولا تنسى ولادكم.. وولادكم فى رقبتنا ليوم الدين وكل سنة ومصر طيبة".

كما نشرت قناة dmc، رسالة النجم أحمد حلمى لأسر شهداء مصر، حيث قال: "واحنا بنحتفل بالعيد لازم نفتكر أبطالنا شهداء الوطن اللى ضحوا بأرواحهم، ولولاهم مكناش هنبقى عايشين فى أمن وأمان وبنعيد واحنا مطمنين، علشان كده بنقول لكل شهداء الوطن هنفضل فاكرينكم وحافظين جميلكم وولادكم أمانة فى رقبتنا".