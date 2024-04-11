شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني: تتر "بيت الرفاعى" عمل خارج الصندوق ونجاح "الحشاشين" كرم من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته بردود الفعل على تتري مسلسل الحشاشين وبيت الرفاعي، قائلا: "ربنا رزقني عشان أكون وسط العملاقة في مصر خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير لتترى الحشاشين وبيت الرفاعي وده كرم من ربنا".

وأوضح وائل الفشني، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه يجتهد ويفعل ما عليه ويترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، قائلا: "أنا بشتغل أعمل اللى عليا واللي ربنا عايزه بيحصل، وتتر بيت الرفاعي فكرتي وكل المجموعة اللى بتشتغل معايا وكانت فكرة خارج الصندوق".

وكشف وائل الفشني، عن مروره بظروف صعبة قبل العمل في موسم رمضان، متابعا: "مريت بظروف صعبة ومشاكل عائلية كبيرة مع زوجتي وأزمة صحية مع عمي وكنت نفسيا مش موجود، ولكن قلت لربنا أنا هعمل اللي عليا وكنت متأكد في كرم ربنا وخرجت بره الصندوق في تتر مسلسل بيت الرفاعي".