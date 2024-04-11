شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نور عن دورها في المعلم: من أهم الأعمال فى حياتى وسعيدة بحب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة سارة نور، عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة والإيجابية حول شخصية "ملك" التي أدتها ضمن أحداث مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، مؤكدة أنه واحد من الأهم الأعمال التى أدتها خلال مشوارها الفني.

وقالت سارة، عبر حسابها على إنستجرام: "‎كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ‎سعيدة جدا بحبكم لشخصية ملك وبتعليقاتكم وبعتبره من أهم الأعمال اللي عملتها".

وأضافت سارة: "بشكر كل اللي وقفوا جنبي وساعدوني خاصة النجم الكبير مصطفي شعبان والچنتل حبيبي الأستاذ أحمد بدير وجميع طاقم العمل وبشكر من قلبي المخرج الدكتور مرقص عادبل ومحمد خالد ومحمد الشواف وعمرو الدرديري، وشكرا شركة المتحدة للإنتاج".



سارة نور

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.