دينا الشربيني: "أحلى ذكرياتى فى العيد كانت مع أهلى ولمة العيلة والجيران"

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القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دينا الشربيني، الشعب المصري الكبير بحلول عيد الفطر المبارك، متمنية أن يكون عيد خير على الجميع، مشيرا إلى أن أحلى ذكرياتها في العيد كانت مع أهلها ولمة العيلة والجيران في صلاة العيد.

وقالت دينا: "أحلى ذكرياتي في العيد كانت مع أهلي وإحنا وسط الجيران واللمة والعيلة والشارع كله كده فرحان إن أول يوم العيد جه، كنا بنروح لجدي وجدتي دايما أول يوم العيد، كنت ببقى حاسة إني زعلانة إن رمضان خلص عشان أنا بحب رمضان جدا بس كمان مبسوطة قوي بالعيد وأن الناس كلها نازله تصلي".

وأضافت دينا: "كنا بنعمل كحك في البيت، فاكرة شكل الصواني وفاكرة وكلنا قاعدين بننقش الكحك واللبس الجديد ده بيبقى بايت في السرير وأفضل بصه لحد ما أصحى تاني يوم عشان ألبسه".

وتابعت دينا: "بقول للمصريين كلهم كل سنة وأنتم طيبين يارب، ويارب سنة وسنين جاية كتير جميلة علينا كلنا وأحنا عايشين في أمن وأمان واطمئنان".



