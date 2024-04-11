“شقو” في الصدارة و”فاصل من اللحظات اللذيذة” يلحقه.. إليكم إيرادات أفلام عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت منافسات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي 2024، أمس الأربعاء الذي وافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، والذي يشهد منافسة بين 4 أفلام هي “شقو”، و”فاصل من اللحظات اللذيذة”، و “عالماشى”، و”أسود ملون” إضافة إلى إعادة عرض فيلم “الحريفة” في الموسم بعد عرضه على مدار الأربعة أِشهر الماضية.

واستقبلت دور العرض السينمائي في مصر 3 أفلام في حفلة العاشرة مساء أول أمس الثلاثاء الذي وافق وقفة عيد الفطر، وهي “شقو”، و”فاصل من اللحظات اللذيذة”، و”عالماشي”، فيما عرض فيلم “أسود ملون” بدءًا من أمس الأربعاء، وشهد شباك التذاكر أمس تصدر فيلم “شقو” للايرادات ويلاحقه فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” ثم جاء في المرتبة الثالثة فيلم “عالماشي.. وتنشر سيدتي فى التقرير التالي إيرادات أفلام موسم عيد الفطر 2024.

شقو: 8.047.340

تصدر إيرادات الفيلم حيث حصد ليلة الثلاثاء 1.188.399 مليون جنيه بينما حقق أمس الأربعاء إيرادات بلغت 6.858.941 مليون جنيه، ليصل المجموع إلى 8.047.340 . والفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن. مع ظهور خاص للفنانة يسرا. ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ”تشاك هوجان”، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى. لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

فاصل من اللحظات اللذيذة: 4.649.625

احتل المركز الثاني وجاءت إيرادته بواقع 617.472 ألف جنيه ليلة أول أمس الثلاثاء، 4.032.153 مليون جنيه أمس الأربعاء، ليصل المجموع إلى 4.649.625. والفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي. وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة. ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهم في أكوان أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

عالماشي: 1.657.399

احتل المرتبة الثالثة فى شباك التذاكر حيث حقق ليلة الثلاثاء 134.121 ألف جنيه، فيما حصد أمس 1.523,278 مليون جنيه، ليصل المجموع إلى 1.657.399. والفيلم بطولة: علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، عبدالله مشرف. من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف. وإخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث الفيلم حول هادي هادي عبدالهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة؛ فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

أسود ملون: 273,114 ألف جنيه

حصد الفيلم 273,114 ألف جنيه أمس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، والفيلمبيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان. وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين. ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي فانتازي؛ حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.

الحريفة: 117 ألف جنيه

فيلم “الحريفة” أعيد عرضه فى عيد الفطر وحصد 117 ألف جنيه أمس الأربعاء لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الأربعة أشهر الماضية حيث وصلت إيرادته إلى أكثر من 73 مليون جنيه، والفيلم يشارك فى بطولته نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، ويتميز بظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.