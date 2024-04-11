تبث روح التفاؤل والأمل .. "خير" أجدد أغاني حميد الشاعري

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الكابو حميد الشاعري، أغنية جديدة بعنوان خير، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية خير من كلمات حميد الفلاح، وألحان وتوزيع شقيقه محمود الشاعري، وباك فوكال احمد عوض، وتقول كلماتها: فينا أمل بالله .. بكره يروق الحال .. تتعدل الأحوال

قولوا إنشالله

لم الشمل محلاه .. راحه وهنا للبال .. ونجدد الآمال

بينا يالله

خير

ما يدوم غير الخير .. والفرح طعمه غير .. ويصير مهما يصير

المشكله بنحلها

وكشف حميد الشاعري خلال لقائه أمس في برنامج "استديو 9090" عن تفاصيل الأغنية، مؤكدا أنها تتناسب مع كلمات الفرحة والبهجة في هذه الأيام، مؤكدا أن كلمات الأغنية تدعو للتفاؤل والبهجة وتبث روح الأمل.

فيما قال محمود الشاعري، أنه سعيد بردود الفعل التي لاقتها الأغنية حتى الأن وفي الساعات الأولى لطرحها، و أن الكابو دائما يختار التوقيت الصحيح و المناسب لطرح أعماله و قرر أن يشارك الجمهور فرحة العيد بطرح الأغنية في صباح أول ايام عيد الفطر.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية فور طرحها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومنها يوتيوب، فيسبوك، وانستجرام.

وكان الفنان حميد الشاعري، أطلق أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مش مركون ع الرف"، وفور عرض الأغنية على شاشات القنوات، لاقى إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تحمل معاني إنسانية راقية، إذ تحث الإنسان على كيفية التغلب على اليأس والأزمات، وتبث روح الأمل في مرضى السرطان وخاصة الأطفال، ويظهر مع حميد الشاعري في كليب الأغنية مجموعة من الأطفال.

حميد الشاعري

تفاصيل أغنية "مش مركون ع الرف"

أغنية "مش مركون ع الرف" كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ميدو عادل، وتقول كلماتها:

انا مش مركون عالرف

انا هبنى بإيدى الحلم

انا هفضل اسابق لازم اكون فى بدايه الصف

أنا شخص جديد وهبدأ تانى م الاول

حياتى أكيد هتتغير هتتحول

بكل إراده أهد الصعب هتحمل

هحارب اليأس واشيله خلاص من جوايا

هدوس عالخوف وهبنى بقوتى بدايه

وطول منا بكسر الازمات واعديها

هشوف كل اللى بتمناه بقا معايا ".