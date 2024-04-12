شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان سامى الشيخ مشيدا بمسلسل الحشاشين: اتمنى تكونوا استمتعتوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان سامي الشيخ، الشكر للقائمين على مسلسل الحشاشين، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، وحقق نجاحا كبيرا، وكان له ردود أفعال واسعة.

وقال سامي الشيخ، الذي قدم شخصية " بزرك أميد" في المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" :" شكر خاص لقائد العمل، المخرج الموهوب والمجتهد جداً الدكتور بيتر ميمي، والكاتب المبدع دائماً عبد الرحيم كمال ولرفيق الرحلة اللي اتعلمت منه كتير كريم عبد العزيز والفنانين الموهوبين اللي اصبحوا اخوة في وقت قصير جدا".



وتابع :"اتمني تكونوا استمتعتوا بالمسلسل قدر إستمتاعنا بتحضيره لكم. كل سنة وأنتم طيبين".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

