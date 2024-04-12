"وسط حشد ضخم".. شاروخان يهنئ جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص نجم السينما الهندية شاروخان، على تهنئة متابعيه وجمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر "شاروخان" مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام ، ظهر خلاله وهو يقوم بتحية محبيه وجمهوره وسط حشد ضخم، وعلق: "عيد مبارك عليكم جميعًا، وشكرًا على جعل يومي مميز اليوم، أتمنى من الله أن يباركنا جميعًا بالحب والازدهار".

وكانت آخر مشاركات "شاروخان" بفيلم الكوميديا والدراما "Dunki" وعرض خلال شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن، شاروخان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن والإثارة "King".

اقرأ أيضا:

"بإطلالة جريئة".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في العيد

محمد سامي ينشر صورة مع والدته والجمهور يعلق: شبهك جدًا"