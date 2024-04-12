انتصار: "شخصيتي في أعلى نسبة مشاهدة أرهقتني.. ونجاح المسلسل مفاجأة كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة انتصار، عن سعادتها بردود الفعل حول شخصية "حمدية" التي جسدتها بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ، مؤكد أنها تفاجأت بنجاح العمل الدرامي منذ عرض الحلقات الأولى في موسم دراما رمضان.

وقالت انتصار، ببرنامج" ليالي العيد":" أنا طول شهر رمضان مستمتعة بتهنئة كل الصحاب والأصدقاء، والفنانين والمخرجين، واللي بسطني أكثر اللي بيتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور نفسه، بيكتب نقد وبياخد شوتات من المسلسل ويقولوا عجبتينا في الدور ده ويفرغوا الحوار وينشروه" .

وتطرق الحديث أيضًا حول شخصية أم صابرين التي شاركت بها انتصار كضيف شرف في مسلسل" أشغال شقة"، مشيرة إلى أن هذه الشخصية خيالية عندما تقابلت مع أصحاب المنزل قالت لهم أنها لن تتحدث في التليفون أثناء العمل، وفور أن استلمت الوظيفة أصبحت لا تترك التليفون المحمول من يدها أثناء العمل.