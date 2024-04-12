حلا شيحة تحتفل بالعيد وتامر حسني كاجوال .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، وحازت على إعجاب متابعيها.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بتعملوا إيه في العيد".

تامر حسني

شارك النجم تامر حسني متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وظهر بملابس كاجوال.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة صيفية، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة، بـ داخل سيارتها ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام " عبر خاصية القصص القصيرة.

لاميتا فرنجية

شاركت لاميتا فرنجية، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

ديانا حداد

نشرت ديانا حداد، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها "جامبسوت" باللون الأبيض.

أكرم حسني

ظهر الفنان أكرم حسني برفقة أولاده رُبا وياسين، ونشر الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق:" صباح الفل من بلدنا الحلوة".

شيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".