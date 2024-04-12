شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلفة آمار مصطفى تحتفى بتتر البداية لمسلسل بيت الرفاعى: بشكر وائل الفنشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت المؤلفة "آمار مصطفى" بأغنيتها "جوا الجحور" وهي أغنية تتر البداية لمسلسل بيت الرفاعي الذي أذيع خلال شهر رمضان المبارك، موجهة الشكر للمطرب وائل الفنشى .





وقالت "آمار مصطفى" في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أغنيتي جوا الجحور على DMC دلوقتي مع المطرب الجميل وائل الفشني في برنامج سهرة dmc، الأغنية هى تتر البداية لمسلسل بيت الرفاعي وبطولة الفنان أمير كرارة، الأغنية من كلماتي وحابة أشكر الفنان وائل الفشني والفنان مودي كامل والفنان منير ماهر وده كان اول تعاون ليا معاهم".

وفى وقت سابق عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته بردود الفعل على تتري مسلسل الحشاشين وبيت الرفاعي، قائلا: "ربنا رزقني عشان أكون وسط العملاقة في مصر خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير لتترى الحشاشين وبيت الرفاعي وده كرم من ربنا".

وأوضح وائل الفشني، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه يجتهد ويفعل ما عليه ويترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، قائلا: "أنا بشتغل أعمل اللى عليا واللي ربنا عايزه بيحصل، وتتر بيت الرفاعي فكرتي وكل المجموعة اللى بتشتغل معايا وكانت فكرة خارج الصندوق".