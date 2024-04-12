شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح "مش فارقلى" ثالث أغانى ألبومه الجديد "زى زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هيثم نبيل، كليب أغنيته الجديدة "مش فارقلي" وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" عبر يوتيوب، من كلمات كريم سامي وهيثم نبيل، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زووم وصولوهات محمود شاهي.

وتقول مطلع كلمات الأغنية: "مش فارقلي مين شايفني ايه.. انا مش فارقلي ايه يقول طبعي راضي بيه، وقلبي ماشي بالأصول حبه حابين طبعي وحابب حُب الحبه دول، حبه يقولوا سكه بتكه بلغي الصوت وأقول، مش لازمني الناس بحالها تشوفني بجناحات م الصحاب اتنين كفايه يبنوا الذكريات، واللي حب قلبي واللي قلبي حبه موت تكفي عينه شايفه فيه اجمل الحاجات".

من ناحية أخرى، يخوض المطرب والملحن هيثم نبيل أولى تجاربه في عالم التأليف السينمائى، حيث يدخل عالم السينما بقصة وسيناريو وحوار فيلم "عيسى" من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة الفنان خالد الصاوى ومينا مسعود وإسلام حافظ ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازى وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين، وينتمى إلى طبيعة أعمال الساسبنس الاجتماعى.