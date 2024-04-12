عمرو مصطفى عن حفلات الموسيقيين في "موسم الرياض": "منتظر الليلة بتاعتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق "عمرو" عن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وإثارته الجدل دائمًا بتصريحاته، إلى جانب العديد من الأسرار والخبايا التي كشف عنها لأول مرة.

وتحدث الإعلامي عمرو أديب عن "موسم الرياض" وإقامة عدد من الحفلات الموسيقية لأبرز الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي تكريمًا لمسيرتهم الفنية.

https://www.instagram.com/p/C5okZv-rZnT/

ورد عمرو مصطفى، قائلا: "أنا منتظر الليلة بتاعتي، ولما يكون عندك ألحان في جميع أنحاء العالم لملحن عربي مصري غنوا له أتراك وإسبان وهنود وأمريكان وفرنسيين وجزائريين وخليجيين ومصريين ما تبينش ده وتقول أنا عندي حد كل الناس دي غنت له".

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