إطلالات مي عمر الرمضانية تحتل الترند بجدارة.. أناقة وإختيارات خارجة عن المألوف

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة المصرية مي عمر الترند هذا العام، بسبب إطلالاتها البالغة الأناقة في الموسم الرمضاني الحالي، والتي لجأت فيها بشكل داءم لإعتماد تصميمات خاصة بالشهر الفضيل.



وقد لفتت مي الأنظار بعباياتها وفساتينها، التي عادة ما تكون خارجة عن المألوف بتصميماتها وألوانها وتدل على ذوق الممثلة غير المحدود بقواعد معينة.

وكانت مي عمر قد أطلت في رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولتها وبطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن إخراج محمد سامي.