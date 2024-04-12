خاص بالفيديو- جو أشقر يكشف عن مفاجأة وبرسالة للدكتورين زاهي وفادي الحلو وهكذا اقتحم شادي مارون المقابلة

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني جو أشقر في مسيرته الفنية نجاحات لافتة، اذ قدّم اغان مميزة، نذكر: "قالوا القمر، رجعتلا، بعتل همك، صايرلو، كدا كدا، أنا وياك، حبيبة قلبي، جنو بحلاكي، وبدقلو".



موقع "الفن" التقى بـ الفنان جو أشقر في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معه عن المناسبة، أعماله المقبلة، لمن يسمع حاليا اغاني؟، وغيرها من المواضيع.

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