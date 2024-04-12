ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني جو أشقر في مسيرته الفنية نجاحات لافتة، اذ قدّم اغان مميزة، نذكر: "قالوا القمر، رجعتلا، بعتل همك، صايرلو، كدا كدا، أنا وياك، حبيبة قلبي، جنو بحلاكي، وبدقلو".
موقع "الفن" التقى بـ الفنان جو أشقر في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معه عن المناسبة، أعماله المقبلة، لمن يسمع حاليا اغاني؟، وغيرها من المواضيع.
لـ مزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جو أشقر يكشف عن مفاجأة وبرسالة للدكتورين زاهي وفادي الحلو وهكذا اقتحم شادي مارون المقابلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.