عروض مميزة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية فعاليتها الإبداعية حيث تشهد دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، وتستمر فعاليات موسمها الفنى 2023-2024 خلال شهر إبريل على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة حفل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة عرض اوبرا كارمن الذى وضع موسيقاه الفرنسى جورج بيزيه، بقيادة المايسترو نادر عباسى أيام الخميس والجمعة، الأحد 18، 19، 21 إبريل.

كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلين الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا السبت 20 إبريل، والثانى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف البيانو سيف الدين شريف مع كورال أكابيلا السبت 27 إبريل، كذلك يلتقى الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين الثلاثاء والأربعاء 23، 24 إبريل.

وتقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا الخميس 25 إبريل، كما تحتفل الاوبرا بعيد تحرير سيناء من خلال الواعدين بمركز تنمية المواهب الجمعة 26 إبريل، وتتوالى سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا بحفل للنجم على الحجار يقام الأحد 28 إبريل، وبمناسبة اعياد الربيع يحيى النجم هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى حفلا الاثنين 29 إبريل، إضافة إلى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 إبريل.

ويستقبل المسرح الصغير حفلا للفنان حازم شاهين وفرقته الخميس 18 إبريل، كما تحيى فرقة سداسى شرارة حفلا الجمعة 19 إبريل، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان حفلا الأحد 21 إبريل، ويقام حفل لفرقة موازييك للفنون بقيادة محمد شرارة الثلاثاء 23 إبريل.

وتتواصل فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بلقاء لنادى السينما الأربعاء 24 إبريل، كما يقدم عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم حفلا السبت 27 إبريل، وتقدم فرفة كايرو كلاسيكال انسامبل بقيادة وسام أحمد امسية موسيقية الاثنين 29 إبريل ويحيى عازف البيانو مصطفى جرانة حفلا الثلاثاء 30 إبريل.

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة جلاس اونيون الأربعاء 19 إبريل، ماركو ممدوح الخميس 25 إبريل، إيهاب عز الدين الجمعة 26 إبريل، الموسيقار فتحى سلامة الأحد 28 إبريل.

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هى موسيقى الريبيتيكو (اليونان) الاثنين 15 إبريل، مسرحيات موسيقية (نيفين علوبة) الجمعة 19 إبريل، مركز تنمية المواهب الأحد 21 إبريل، عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث أيام الخميس، الجمعة والسبت 25،26، 27 إبريل.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا الجمعة 19 إبريل، كما تتواصل سلسلة كلثوميات مساء الأحد 21 أبريل، إلى جانب أمسية ثقافية تقام مساء السبت 27 إبريل.

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» هى صالون اوبرا الإسكندرية الثقافى الأثنين 15 إبريل، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الخميس 18 إبريل، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم السبت 20 إبريل، بالإضافة إلى ليلتين ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء لمركز تنمية المواهب الثلاثاء والأربعاء 23، 24 إبريل، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 26 إبريل، ولقاء لنادى السينما السبت 27 إبريل.

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور أمسية ثقافية الاثنين 22 إبريل، كما يقدم اوركسترا النور والأمل حفلا الجمعة 26 إبريل، إلى جانب حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 28 إبريل.