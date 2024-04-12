محمود عبد المغني يوجه رسالة لمحمد إمام بعد انتهاء عرض "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجه الفنان محمود عبدالمغني، رسالة للفنان محمد عادل إمام بعد إنتهاء عرض مسلسل "كوبرا" بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

ونشر عبدالمغني، صورة من كواليس المسلسل برفقة الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "المسلسل خلص خلاص والرحلة انتهت مؤقتا، بس أنا عايز أشكر الراجل ده جدًا على حبه لشغله وحبه لزمايله".

وأضاف :"سيبوني أتكلم عنه شوية محمد عادل إمام الشهير بالزعيم الصغير، انت اجتهدت وأبدعت في دور كله تفاصيل ومراحل صعبة ومختلفة ورغم ذلك أدتها بمنتهى البساطة وهو ده النجاح، يا محمد أنا مبسوط جدًا أني كنت معاك".

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار الدراما الشعبية حول "كوبرا" صاحب ورشة لإصلاح السيارات يدخل في عدة صراعات مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا.

وشارك في بطولة المسلسل محمد عادل إمام ،مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد إسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.