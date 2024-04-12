فن ومشاهير

هكذا أحيت ابنة محمود الجندي الذكرى الخامسة لوفاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة الشابة مريم الجندي ابنة الفنان محمود الجندي، الذكرى الخامسة لوفاة والدها.

ونشرت مريم، صورة لها مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأضافت: "اللهم ارحم أبي رحمة تسع السماوات والأرض، واغفر له، وتجاوز عن سيئاته، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب.. اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا.. يا رب إجعل قلبه وروحه الطيبة شفاعة له يوم القيامة وأكرمه بالجنة".

يذكر أن، محمود الجندي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ٧٤ عاما بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد معاناة مع المرض.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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