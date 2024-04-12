خاص - آيه عبد الرؤوف تكشف عن مشروعها الجديد غير الفني .. وهذا أجمل يوم عاشته

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من أنها لا تزال في بداية مسيرتها الفنية، إلا أن الفنانة المصرية آية عبد الرؤوف، تفضل الأغنيات التي تعيش طويلاً في أذهان الناس، وليس الترند السريع، وهذا فعلاً ما حققته بأغنياتها التي أطلقتها سابقاً.

وكان لموقع "الفن" لقاء خاص مع آية عبد الرؤوف، كشفت لنا فيه عن أحدث أعمالها، ورغبتها في المشاركة في الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كما كشفت رأيها بالحجاب، وماذا قالت عن برنامج "ستار أكاديمي" الذي شاركت فيه وبرامج الهواة؟

أطلقتِ منذ شهور أغنية "يلا باي"، التي حصدت حوالى المليون ونصف المليون مشاهدة على قناتكِ على يوتيوب، ما سرّ هذه الأغنية، وكيف تم تعاونكِ فيها مع الفنان مروان مصطفى؟

جاءت كلمات أغنية "يلا باي" على لحن ألفته بنفسي، وعمل على توزيعه الموزع الموسيقي أنور عمرو، الذي عادة ما أتعامل معه، ونقدم معاً أشكالاً مختلفة من الأغاني. "يلا باي" شبيهة بفكرة قدمتها سابقاً بأغنية "بلوك"، وكان التفاعل معها كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، فقررت أنها أكرر هذه التجربة في "يلا باي"، وعرضت الفكرة على الفنان مروان مصطفى، وأحب المشاركة في الأغنية، وقام بت جزء الراب، وعرضت بعد ذلك على يوتيوب وجاءت ردود فعل جيدة جداً عليها.

هل قدمتِ الأغنية الـ Hit التي من شأنها أن تغير مسيرتكِ الفنية؟

سقف طموحي عالٍ جداً، لم أحقق حتى اليوم النجاح الذي أطمح إليه، ولكن الذوق الفني العام إختلف عن السابق، وأصبح أكثر صعوبة، وأنا عادة ما أختار اللون الغنائي الذي أفضله ومقتنعة به، وأجتهد لأقدم أفكاراً مختلفة وأغاني تعلق في ذاكرة الجمهور، وهذا ما يهمني أكثر من الترند، والنجاح هو نصيب، وسيأتي في وقته المناسب.

تم إختياركِ منذ عامين لتكوني الوجه الدعائي لو ​​​​​​​احد من أهم الأحداث في​​​​​​​ عالم الأزياء في القاهرة، هل يمكن أن تدخلي مجال عرض الأزياء؟

أحب عالم الأزياء والموضة بشكل كبير، وأهتم به، وأطلقت مؤخراً علامة تجارية خاصة بي وسأعلن عنها قريباً، وستكون في البداية online، ومن المحتمل أن أوسع أعمالي أكثر. طبعاً كنت سعيدة للغاية بالتواجد في هذا الحدث المهم، ولو جاءت فرصة جديدة لي وجيدة، سأكررها طبعاً.

​​​​​​​شاركتِ الجمهور صوراً من مدينة مكة المكرمة، وظهرتِ مرتدية الحجاب، هل يمكن أن تتخذي يوماً قرار الإلتزام بالحجاب وإعتزال الفن؟

أنا مقتنعة كل الإقتناع بالحجاب، وبأن الحجاب فرض، وأننا جميعنا مقصرون في الأمور الدينية، أتمنى هداية الله لي، ولكل شخص مقصر في أعماله الدينية، وزيارة مكة كانت أجمل يوم في حياتي.

إسم آية عبد الرؤوف بعيد عن المشاكل ​​​​​​​في الوسط الفني، والتي غالباً تتصدر الترند، هل هذا يحد من شهرة الفنان؟

أفضل أن لا يرتبط إسمي بالمشاكل، أو بإفتعال مشاكل مع فنانين، وأن أكون مثالاً جيداً للجمهور، المثال الذي يقتدون به، وهذا أفضل بكثير.

​​​​​​​حياتكِ الخاصة بعيدة عن الإعلام، وعادة ما يتساءل الجمهور عن الحب في حياتكِ، ما تعليقك؟

أنا في الوقت الحالي أركز في عملي ومستقبلي، حتى ألتقي بالشخص المناسب.

شاركتِ في برنامج "ستار أكاديمي"، ما مدى تأثير برامج المواهب على مسيرة الفنان؟

أنا أرى في هذا النوع من البرامج درجاً سريعاً للوصول إلى الجمهور، ولكن لا يمكن لهكذا برامج أن تساعد الفنانين على الإستمرارية، على الفنان أن يجتهد حتى يستمر، أو يختفي بشكل تام.

للأسف، في الوطن العربي ليس هناك نوع من الإنتاج الذي يدعم المواهب الصاعدة، والأصعب على المواهب، أن تنتظر دورها، وأن تستمر من دون إمكانات مادية حتى تنتج لنفسها، يجب أن تكون هناك برامج تدعم المواهب أهم من البرامج التي تكتشفها.

​​​​​​​هل تتابعين الحفلات الغنائية والمهرجانات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وهل يمكن أن تشاركي فيها؟

المملكة العربية السعودية بلد جميل والحفلات والمهرجانات التي تقوم الهيئة العامة للترفيه بتنظيمها هي رائعة، وأنا عادة ما أتابعها بسعادة كبيرة وأشعر أنني مستمتعة جداً وأفرح عندما أرى النجوم المصريين والعرب يشاركون فيها، وطبعاً أتمنى أن أشارك بهذه الأعمال، وهذا شرف لأي فنان عربي.

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هل من أغنيات جديدة​​​​​​​ تحضرين لها؟

أنجزت مؤخراً أغنية "الندم"، من ألحاني وكلمات الشاعر محمد جابر وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وأغنية "النهاردة يا حبيبي" من ألحان شريف إسماعيل، كلمات محمد الغنيمي وتوزيع موسيقي كريم أسامة، كما أحضر لعدة أغنيات، لأني أريد أن أتواجد بشكل أكبر في الفترة القادمة، وأتمنى أن تعجب أغنياتي الجمهور.