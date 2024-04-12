تحتفل الإعلامية لجين عمران بعيد الفطر المبارك برفقة عائلتها، وشاركت لحظات سعيدة من الاحتفال عبر صور نشرتها على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر عمران في الصور مع أفراد عائلتها، وبدت سعيدة ومستمتعة بالأوقات المميزة التي قضتها معهم. وتألقت بإطلالة رقيقة تبرز جمالها. وفي سياق آخر، كشفت لجين عمران أنها تزوجت في سن مبكرة، حيث كانت في سن 16 عامًا، وذلك خلال مشاركتها في برنامج “حبر سري”. وأكدت أن أبناءها هم كل حياتها، حيث رزقت بابنها الأكبر عندما كانت في سن 17 عامًا، وبابنتها عندما كانت في سن 19 عامًا. وأشارت إلى أنهما أكبر من شقيقتها الصغرى، وأنها تعاملهما كأصدقائها.

كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تحتفل بعيد الفطر برفقة أسيل وعائلتها وتشارك لحظات سعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.