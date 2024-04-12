شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أشرف زكى تنشر صورا جديدة خلال أداء العمرة.. وروجينا: ربنا يسعد قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مايا، ابنة الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة روجينا، صورا أثناء أداء العمرة، برفقة والدها الفنان الكبير أشرف زكى ووالدتها الفنانة روجينا وشقيقتها مريم.

وعلقت مايا أشرف زكى على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام: "اللهم لا تغير علينا حالنا إلا لأحسنه".



أسرة الفنان أشرف زكي

من جانبها علقت والدتها الفنانة روجينا على الصور: "الحمد والشكر لله، ربنا يسعد قلبك يا بنتى على طيبة قلبك، أنا راضية عنك".



بنات الفنان أشرف زكي



روجينا وابنتها



عائلة أشرف زكي تؤدى العمرة



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