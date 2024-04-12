الدخول مجاناً .. السامر يحتضن حفلاً غنائياً لـ سامح يسري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن مسرح السامر بالعجوزة، فى الثامنة مساء اليوم ثالث أيام عيد الفطر، حفلاً غنائياً، والدخول بالمجان، يحييه الفنان سامح يسري.

يأتى ذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإعداد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يتضمن الحفل عروضًا فنيًا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة لـ ستاند أب كوميدي. وينفّذ الحفل تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

أفلام العيد في سينما الشعب

من ناحية أخرى تواصل الهيئة لقصور الثقافة تقدم 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، ذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وهي أفلام : "شقو" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

كما تقدم الهيئة سبعة عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

برنامج فنى متميز أعدته هيئة قصور الثقافة تحت عنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي في مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات في القاهرة، يتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، وروضة السيدة زينب.

ففي ثالث أيام عيد الفطر شهدت منطقة "الخيالة" حفلا يتضمن ورشة فنية وأخرى لعمل مشغولات يدوية إلى جانب عرض مسرح عرائس وعروض التنورة في العاشرة صباحا، وتختتم الفعاليات غداً بحفل فني يتضمن ورشًا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.

هيئة قصور الثقافة تقدم في أيام العيد مجموعة من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إضافة لورش فنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد ومسابقات ثقافية وترفيهية للأطفال في مختلف المحافظات.