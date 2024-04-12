حفلات عيد الفطر 2024| ثلاثية خليجية بين عبادي الجوهر وزينة عماد وعبد الله المستريح في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - ليلة غنائية مميزة تجمع بين الفنان الكبير عبادي الجوهر والفنانة الصاعدة زينة عماد والفنان عبد الله المستريح في السعودية، ضمن فعاليات الاحفتال بعيد الفطر المبارك التي تجوب أنحاء المملكة.

موعد حفل الثلاثي عبادي الجوهر وزينة عماد وعبد الله المستريح

ومن المقرر أن يقام الحفل، الليلة، في العاصمة الرياض على مسرح جامعة الأميرة نورة بقيادة المايسترو وسام خصاف

فعاليات عيد الفطر 2024 في السعودية

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

أغنية عبادي الجوهر لاستقبال شهر رمضان 2024

قدم الفنان عبادي الجوهر أغنية خاصة بليالي رمضان المباركة بعنوان “رمضان أهلًا”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها رمضان أهلاً قد أنرت سماءَنا ...... شهرُ الصيامِ سكينةٌ وصفاءُ شهرٌ كريمٌ فيهِ جُل سماحةٍ ..... خيرُ الشهورِ عبادةٌ ودعاءُ شهر يضيء الكون من نفحاتِه .... للصائمينَ طهارةٌ ونقاءُ فبلاغُ شهرك رحمةً تُهدى لنا ... بشرى تفيض على النفوس هناءُ رمضان شهرٌ فيه أعظم ليلةٍ .... قد جَلًها المولى العزيزُ ثناءُ هي مقصدٌ للصائمين لفضلِها .... فيها التحري مَغْنَمٌ ورجاءُ