"بإطلالة كاجوال".. أحدث ظهور لـ درة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت درة، الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها بنطلون جينز وقميص باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر14، ماشاء الله، تجنن الصورة حبيبتي، زي القمر، تحفة، الأميرة التونسية".

يذكر أن، درة شاركت في موسم دراما رمان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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