داليا مصطفى بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت داليا، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جذابة، إذ ارتدت تيشرت باللون الأسود وبنطال ذهبي.

وانهالت عليها التعليقات، وجاءت كالتالي: "متميزة وراقية" ، "نجمتي المفضلة" ، "الله يحفظك" ، "البرنسسية" ، "جمالك المصري".

يذكر أن، آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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