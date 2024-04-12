"بنش مارك" تنشر فيديو يرصد لحظة وصول مي فاروق إلى المطار استعدادًا لحفلها في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

وصلت الفنانة مي فاروق، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعداد حفلها في عيد الفطر المبارك،المقرر إقامته مساء غد السبت الموافق 13 أبريل، على خشبة المسرح الروماني.

ونشر حساب "بنش مارك"، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء وصول الفنانة مي فاروق إلى المطار، وعلق الحساب: "وصول الفنانة مي فاروق، موعدنا السبت على المسرح الروماني في ينبع ضمن فعاليات العيد".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة مي فاروق أغنية "كل الحبيبة"، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد الموجي.