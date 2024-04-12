شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عالماشى بطولة على ربيع يحقق 2 مليون و134 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عالماشى" بطولة النجم على ربيع إيرادات بلغت 2 مليون و134 ألف جنيه فى دور العرض السينمائية، وذلك خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالى ما حققه 4 ملايين جنيه منذ طرحه في السينمات.

فيلم عالماشي بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.