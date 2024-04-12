شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى مهنئا إسعاد يونس بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى الأجمل يا صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أكرم حسنى، الإعلامية إسعاد يونس، بعيد ميلادها الموافق 12 أبريل، حيث نشر صورة له مع إسعاد يونس من إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة.

ووجه الفنانة أكرم حسنى التهنئة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنتى الأجمل والأرقى يا صاحبة السعادة".

يأتى هذا فيما سبق وهنأت الفنانة ميرهان حسين الإعلامية إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق 12 أبريل، حيث نشرت ميرهان حسين، مجموعة صور تجمعها مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "كل سنة وأنتى طيبة وقمر وألذ ست فى الدنيا".

ويشار إلى أن النجمة القديرة إسعاد يونس هنأت - فى وقت سابق - الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن أحلى ذكريات لها في العيد هو اللبس الجديد وأيضا تجمع سيدات العائلة والجيران لعجن ونقش كحك العيد.

وقالت إسعاد: "أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، وستات العيله والعمارة متجمعين بيعجنوا وينقشوا الكحك والصواني راحه جايه على الأفران ونسرق كام كحكة من على الصينية وناكل المكسور طبعا وهي لسه طالعه من الفرن طازة".

وأضافت إسعاد: "كمان صف العيدية والفلوس الجديدة اللي ريحتها زي العربية الفابريكة، أحلى حاجه في العيد لمتنا، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وأنتم بخير وأمان وسلام".