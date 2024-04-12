مشاهدات أغنية نجوى كرم "لوسألوا حبيبي" خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة نجوى كرم بأحدث أغانيها “لو سألوا حبيبي”، أكثر من 58 ألف مشاهدة، خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية لوسألوا حبيبي" من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع :فادي جيجي، وتقول كلماتها "أنا إنت .. يا إنت أنا .. لو سألوا حبيبي .. عن إسمي حبيبي .. قل هذا أنا .. تشبهني عيونك .. سمّيني المدى .. غطيني برموشك .. عن عين العدا .. ظفرني جدايل .. واكتبني رسايل .. وانسى من أنا .. واعدني المدينه .. أوقات الغروب .. امواجي سفينه .. ورمالي دروب .. بمشي حتى شوفك .. وأقرا شو بكفوفك .. إسمي .. ومين أنا ..

كانت أخر أغنيات نجوى كرم بعنوان “ساعة بيضا”، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "بلَحظَة صارْ الكَونْ كلّو خْيالْ وما عِدِتْ إقشَعْ لمّا قرَّبِتْ لَيّي مِشْ ذَنبَكْ إنِتْ ما مْرَقِت عالبالْ ذنبي أنا الـ ما شافوكْ عينيّي ساعَة بيضا لِمْ شِفْتَكْ شِفتْ الدّنيي قدّامي من يوم لـ أنا عرِفْتَكْ..يا عِيني لا تنامي لا تنامي..لا تنامي..يا عِيني لا تنامي مَحبوبي قِدّامي والله وكيف لِكِ عِينْ تنامي. ياما قلبي صلّى..هالّلحظة أوّصلّا اشتقتلّكْ قدّ الفَضا قدّ السّما قدّ السّاعات ومِنْ هلّقْ كلّ لـ شِفْتو ولـ ما شِفْتو بعيوني ماتْ.. اشتقتلّكْ يا عيوني..اشتقتلّكْ يا جنوني وساعة بيضا لِمْ شِفْتَكْ ..يابا يا عِيني لا تنامي

بجانب أغنية غنية "حلوة الدني"،

الأغنية من كلمات وألحان : جهاد حدتشيتي توزيع : روبير الأسعد، وتقول كلماتها:بتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان ضلّك شوف من الكبّاية

النّصّ المليان ضلّك شوف النّصّ المليان وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة

وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي ومازالك حدّي غنّي معي غنّي معي وقول حلوة الدّنيي يا حبيبي لو شو ما كان ضلّك شوف من الكبّاية

النّصّ المليان عندك إشيا كتيرة ما

عندو ياها غيرك كلّ لحظة قول يا ربّ يا ربّ كتّر خيرك نفَسَك عقلك نظَرَك بعدو بشوف اللّون يعني تأكّد إنّك أغنى حدا بالكَونْ" .

أغنية نجوى كرم ساحر قلوب

إضافةً إلى أغنية "ساحر قلوب"، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة

عبر "يوتيوب"، كلمات : عامر لاوند ألحان : علي حسون توزيع : داني حلو ، وتقول كلماتها:زلت من عيني بقلبي سكنّتك

طلعت من راسي بدمّي مشيّتك

نزلت من عيني بقلبي سكنّتك

طلعت من راسي بدمّي مشيّتك

فارض حبك فرض بيطلع لك يا ورد

كون بعيني إنت أحلى شاب بها الأرض

ساحر قلوب سحرك قوي مفعوله

قلبي بيذوب لمّا اِسمي بتقوله

إضحك لي يا حب خليني أفرط لولو

ساحر قلوب سحرك قوي مفعوله

قلبي بيذوب لمّا اِسمي بتقوله

إضحك لي يا حب خليني أفرط لولو