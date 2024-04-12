جيلان علاء توجه رسالة لإسعاد يونس في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران اسامة:

هنأت الفنانة جيلان علاء، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الـ 74.

ونشرت جيلان، صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وست الكل طيبة وبنحبها وبخير".

يذكر أن، جيلان علاء شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وخاض بطولته نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

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