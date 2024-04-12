أيتن عامر ترد على انتقادات مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

ردت الفنانة أيتن عامر، على الانتقادات التي واجهتها بسبب دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي أثار غضب الجمهور، وعرض بموسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

وردت "أيتن" على سؤال وجه لها من قبل أحد منابعيها: "ليه مُصرين تظهروا الشعب المصري كله شارع الهرم".

وقالت أيتن عامر: "أنا عايزة أرد عليك بحاجة بسيطة جدا، أنتوا بتقوليلي انتي رقصتي في مشهد في رمضان، وكنت لابسة بنطلون وتيشرت طويل ورابطة حاجة على وسطي.. فيه ناس كانوا بيرقصوا في مسلسلات مصرية، أنتوا مهجمتهمش ولأنهم زملاء أنا مش هقدر أهاجمهم برضو".

وتابعت: "كانوا لابسين لبس من وجهة نظري أنه أوفر عن اللي كنت عملاه، احنا كنا عملينه بشكل كوميدي، بنرقص فوق السطوح، ومدرسة وزملائها مدرسات مبيعرفوش يرقصوا، هي بتعلمهم الرقص".

واستكملت: "أحنا عندنا نماذج مصرية للسيدات المصريات أسوأ وأوحش بكتير من النموذج اللي أنا قدمته في المسلسل الخليجي، مشكلة إن أنا قدمت المشهد ده في مسلسل خليجي، يعني الخلايجة مبيتفرجوش على المسلسلات المصرية اللي بنطلع فيها الستات أوحش من (كاميليا) بكتير".

وأضافت: "يعني الوطن العربي كله مبيتفرجش على مسلسلاتنا المصرية اللي بنطلع فيها السيدات بصورة أسوأ بكتير وانتوا عارفين أنا بتكلم على أنهي مسلسلات، زعلانين ليه أني طلعت أمثل في مسلسل بطولة الوطن العربي كله.. إيه النموذج اللي أنا قدمته وحش عن الست ان هي متجوزة راجل متجوز تلاتة، هي دي أنا معملتهاش في الزوجة الرابعة، معملتهاش في الزوجة التانية، قبلنا معملوهاش ٥ آلاف مرة زي الحاج متولي، وكذا مسلسل تاني لمصطفى شعبان، اشمعنا أنا دوري اللي أساء للمرأة المصرية".

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تدور أحداثه في إطار درامي حول "رشيد" الذي يعيش مع زوجته "هيلة" وبناتهم الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها.

وشارك في بطولته هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.