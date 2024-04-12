حسام داغر يعلن اختيار فيلمه القصير "ألبينو" في مهرجان مدريد السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسام داغر عن مشاركة فيلمه القصير "ألبينو" ضمن فعاليات مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا بدورته الـ 14 هذا العام والتي تقام في الفترة من 4-7 سبتمبر المقبل.

ونشر "حسام" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "فيلمي القصير ألبينو أشارك به في مهرجان مدريد السينمائي الدولي بإسبانيا فئة الأفلام القصيرة، أناقش خلاله قصة أب ألبينو "عدو الشمس" تعرض للتنمر طيلة حياته يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهم في العالم نتيجة التمييز والتنمر، ويجعلها تشاهد العالم من وجهة نظره، نعم انت استثنائية، أنت أميرة، نحن من أهل القمر".

واستكمل: "الفيلم فكرة وإخراج حسام داغر بتكلم فيه عن التنمر والتمييز اللي بيتعرضوا ليه الأقليات ومنهم الألبينو عدو الشمس خاصة أن نادرًا التعرض لقضيتهم، دعواتكم بالتوفيق".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حسام داغر بفيلم "الخميس اللي جاي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وعرض خلال العام الماضي.

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