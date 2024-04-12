السعودية تشارك لأول مرة بفيلم "نورة" في كان السينمائي وتركي آل الشيخ يهنىء صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام عن قائمتها الرسمية للأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات هذا العام سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها وشهدت تنوعًا ما بين الدراما والكوميديا والأكشن لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ولأول مرة ستشارك المملكة العربية السعودية بفيلم الدراما "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما"، و كان لمخرج الفيلم توفيق الزايدي تعليقًا على مشاركة الفيلم بمهرجان كان السينمائي الدولي وذلك عبر بوست نشره على حسابه الرسمي "X" وقال: "كلمة ترشيح هي كلمة غير دقيقة وغير صالحة لمهرجان كان السينمائي، نحن بحاجة إلى صحافة إعلامية لديها المعرفة في مجال السينما ومرادفة لمثل هذه الأحداث السينمائية، كل الشكر لكل من ساهم وكتب واحتفى واجتهد في خبر إختيار فيلم نورة في المسابقة الرسمية في قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي".

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على مباركة اختيار فيلم "نورة" لعرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ورد على بوست "الزايدي" قائلا: "مبروك ولا تلتفت للأصوات هنا وهناك، إن شاء الله تحققون للوطن ولأنفسكم ما تستحقو، أنت سعودي وهاذي الجائزة الحقيقية".

فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدي القري النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن، ويشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان، وإخراج توفيق الزايدي.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.

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