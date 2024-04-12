مخرج الفيلم السعودي المشارك في كان السينمائي يرد على تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد المخرج السعودي توفيق الزايدي على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد مشاركة فيلمه "نورة" لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وبالتحديد ضمن مسابقة "نظرة ما".

وعلق للمخرج توفيق الزايدي على مشاركة السينما السعودية لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقال: " كلمة ترشيح هي كلمة غير دقيقة وغير صالحة لمهرجان كان السينمائي، نحن بحاجة إلى صحافة إعلامية لديها المعرفة في مجال السينما ومرادفة لمثل هذه الأحداث السينمائية، كل الشكر لكل من ساهم وكتب واحتفى واجتهد في خبر إختيار فيلم نورة في المسابقة الرسمية في قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي".

ورد "تركي" على بوست "الزايدي" قائلا: "مبروك ولا تلتفت للأصوات هنا وهناك، إن شاء الله تحققون للوطن ولأنفسكم ما تستحقو، أنت سعودي وهاذي الجائزة الحقيقية"، ليعيد "الزايدي" نشر بوست "تركي" على حسابه مرة أخرى وعلق: "الله يبارك فيك معاليك، لا ألتفت إلا للأصوات التي تأتي بحب ودعم كهذه الالتفاتة منكم، ومعاليكم سباق في تحقيق الإنجازات للوطن".

فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدي القري النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن، ويشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان، وإخراج توفيق الزايدي.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.

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