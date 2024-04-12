شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين سمير مع أمير عيد في دواعي السفر وتكشف عن دورها قبل عرضه على WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ياسمين سمير، عن تجسيدها لشخصية "مي"، ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر المقرر عرضه على منصة watch it قريبا وهو من إنتاج أعمالها الأصلية.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على انستجرام، صورا مع النجم أمير عيد بطل المسلسل أثناء كواليس التصوير، قائلة: "دور مي.. قريبا أوي على watch it مع النجم أمير عيد ومنتج فني أحمد جمال ومخرج رضا العزاوي، تأليف وإخراج محمد ناير".



أمير عيد وياسمين سمير من كواليس دواعي السفر

وطرحت منصة WATCH IT، برومو مسلسل دواعي السفر، حيث شهد البرومو رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض مما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالأبن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم" وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي وياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.



أمير عيد وياسمين سمير من كواليس دواعي السفر