أغنية اللي فارق فارق لـ وليد سعد تتجاوز 124 ألف مشاهدة بيوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت أحدث أغنيات الفنان وليد سعد، وتحمل اسم اللي فارق فارق، مشاهدات تجاوزت 124 ألفًا خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأسهر عالميًا يوتيوب.

أغنية اللي فارق فارق من كلمات أمير شيكو، ألحان أحمد نصري، توزيع: مهيب سليط.

وتقول كلماتها:" كان فين الحب وعينى بتبكى من الليالى كان فين الود وصوتى منبوح من الحكاوى انا كنت بحارب كل ليله ماشوفته حالى وانا قلبى الساذج كان فاكر نفسه انه غالى مين جانى وشافنى بدوق المر وقال ياعينى انا كنت بطولى فى كل حروبى طول سنين ياما ابنك كان على نياته مين جه يواسينى غيرونى وهدولى قلبى اللى بيأذينى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى قالولى حب الدنيا تحبك هو العمر واحد وانا مهما تهد فيا واقف بطل وثابت لو مهما يحصل على الله لوحدى اعافر عايشها بمبدأ واحد صابت خابت سامحونى انا هتغير انا رافض وضعى الحالى الاحسن منكم كان جارح بالنسبالى شايف فى عينيهم غل وحسرتونى ليالى وطيتوا من نفسى وانا اصلا كنت عالى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى حبيت كتير فى ناس ماتسوى والسبب طيبتنا خسرتنا عطلتنا رجعتنا وده نصيبنا ياقلبى نعيش فى ذكرى وده نصيبنا نعيش فى ذكرى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى”

آخر ألحان وليد سعد

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد، منذ 16 ساعة؛ لتشعل مواقع التواصل الإجتماعى ويتصدر اسم فضل شاكر تريند تويتر فى مصر و السعودية.



كما تصدر التريند رقم 14 على يوتيوب وتقترب مشاهداته على النصف مليون مشاهدة فى أقل من 16 ساعة.

وليد سعد



وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.



من ناجح حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائيةالرائعة، بداية من بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاى، من كتر حبى فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبى.

وتقول كلمات الأغنية غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقة عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته معاك.