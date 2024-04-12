حسن أبوالروس: حرب غزة قضية وليست «تريند»

ياسر رشاد - القاهرة - أحمد زكى شيخ التنوع الفنى.. وشعبان عبدالرحيم قدوتى

انطلق النجم الشاب حسن أبوالروس فى عالم الفن بمجالات متعددة، وتوسع فى مجال التمثيل بمشاركته الكثير من الأفلام والأعمال التليفزيونية، ثم سلك طريق الغناء ونجح فى جذب قلوب الجمهور، ودخل عالم الإعلانات بأفكار متنوعة، كما شارك فى العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل «مهرجان أفبنيون»، بالإضافة لتضامنه مع القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة خلال طرحه أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل عنوان «حرة يا فلسطين»، وأعلن تبرعه عن أرباحها لصالح شعب غزة، كما شارك أيضاً فى مسلسل «حالة خاصة» الذى حقق نجاحاً كبيراً لمناقشته القضية الفلسطينية وحالات التوحد حول هذه الشئون وغيرها كان هذا الحوار!

< ما فكرة أغنية حرة يا فلسطين وعلاقة الفنان شعبان عبدالرحيم بها؟

- كتبت كلمات الأغنية خلال دراستى بالجامعة منذ 17 عاماً، حيث كان لدى اصدقاء فلسطينيون وكنت أرى معاناتهم وأتعايش معهم آلامهم بقتل وإصابة أسرهم، فقمت بغناء «حرة يا فلسطين» بحفلات الجامعة وكان فيها أسماؤهم دعماً لهم، ولكن بعد سنوات عديدة تجدد المشهد المؤلم مرة أخرى منذ طوفان الأقصى حتى الآن، لذلك قررت إعادة تقديمها تضامناً معهم، كما أن أغنية حرة يا فلسطين، بالنسبة لى، ليست مجرد عمل غنائى يدعم القضية الفلسطينية فقط ولكنها مشروع، هدفى منه التبرع بكامل أرباحها لصالح شعب غزة، واستخدمت كوبليه «شعبان عبدالرحيم» الشهير «بكره إسرائيل»، لأنى أحبه كثيراً ورسالته كانت واضحة وصريحة لذلك استعنت به.

< ما تفاصيل استخدامك للذكاء الاصطناعى فى الأغنية؟

- استخدمنا فى أغنية حرة يا فلسطين مشاهد حية من الأحداث المأساوية التى تحدث داخل فلسطين، وتحضيرها استمر لفترة 4 شهور بـai، كان مجهودا قويًا جداً والكرو بالكامل تعب جداً فى الفيديو دون مقابل مادى لدعم القضية، ونقل الصورة الحقيقية من الأنقاض والقصف والضحايا لتكون الرؤية واضحة للعالم، وأبرز اللقطات المؤثرة هو وداع وائل الدحدوح لنجله ومشهد روح الروح، وأيضاً فيديو لصحفى توفى أثناء ممارسة عمله، وتعمدت طرح الأغنية فى تلك الفترة لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية والمجازر المستمرة، وأنها ليست للتريند، إنما للقضية وأعتقد الأمر يصبح كارثة إذا اعتدنا مشاهد ظُلم وتعذيب الشعب الفلسطينى.

< لماذا تختلف «حرة يا فلسطين» عن باقى أعمالك الفنية؟

- يعتبر هذا أول عمل لم يتم انتقادى عليه، والطبيعى أن يكون فيه نقد، وأنا أحب النقد عمومًا لأن بيثبت أنى موجود والجمهور يرى كذلك لكنى، لم أتوقع أن تحقق أغنيتى رد فعل داخل فلسطين نفسها، كما تواصل معى إعلاميون فلسطينيون بمداخلة صوتية، الأمر الذى أسعدنى أن أرى ثمرة عملى، إذ يجب أن يعرف العالم المهزلة التى تحدث داخل غزة، وتعد أغنية «حرة يا فلسطين» من ألحان حسن أبوالروس وناصر بيتس، وكلمات شمس الدين وحسن أبو الروس، والفيديو كليب من إخراج أحمد جمال زيدان.

< هل هناك تشابه بين شخصية حسن أبوالروس و«عز» فى حالة خاصة؟

- التشابه ما بينى وبين عز هو حبنا للمزاح الكثير ولكن «عز» «دمه تقيل» وكل اهتماماته بمظهره الخاص، بالإضافة لاختلافات أخرى مستحيل أن تكون فى شخصيتى مثل أن «عز» شخص غير أخلاقى وانتهازى ويحاول الوصول لهدفه بطرق غير مشروعة، وسرقة أفكار غيره للعمل عليها، ومحب للنساء، أما عن شخصية عز كان شخصية حقيقية فى المسلسل، وكل تفاصيلها كانت مستوحاة من شخص على أرض الواقع «على الفيسبوك يعمل هكذا، فقلدت بشخصيته وملابسه، وحتى استايل البدل كنت أرتديها على شاكلته من وسط البلد، فحاولت تمثيل كل ما يتعلق بالشخصية حتى طريقة الكلام.

< ما سبب تعاطف الجمهور مع شخصية عز بالرغم من ظهوره بشكل شرير؟

لم أكن أعرف فى البداية كيف أمثل الدور بشكل يجذب الجمهور فيجمع ما بين حبه للشخصية وكراهيته لها حتى اهتديت إلى ما قدمته.

- فى البداية مكنتش عارف أعمل الدور ازاى بطريقة تجذب الجمهور لحب الشخصية، وفى نفس الوقت يصدقوه ويفهموا رخامته، كان سهل أجيب الافيه اللى لايق على كل حاجة فى الشخصية، ولكن كنت فى معادلة صعبة، لأن مطلوب أرخم على نديم وأسرق أفكاره، والمفروض إنى أنا مش فاهم يعنى إيه توحد مع اقتناعى أنه تأخر عقلى ومن السهل السيطرة عليه».

< هل شخصية رام الله مقصود بها دعم القضية الفلسطينية؟

- اسم رام الله يطلق على إحدى المناطق داخل فلسطين، والهدف من تسمية هذا الاسم ضمن أحداث مسلسل حالة، خاصة أن ذلك يعد تضامنا ودفاعا عن القضية الفلسطينية وتأكيدا على تذكرها بشكل دائم وعدم نسيانها.

< حدثنا عن كواليس العمل مع الفنانة غادة عادل؟

- كانت من أقرب الشخصيات لى وقت تصوير المسلسل، وواحدة من الشخصيات المرحة فى «اللوكيشن»، وهذا ما دفعنا لتقديم فيديوهات كوميدية عبر تطبيق التيك توك، غادة عادل كريمة كذلك فكم دعتنا للحمام المحشى وأصناف أخرى من الكواليس.

< مَن قدوتك مِن نجوم الزمن الجميل؟

- الفنان أحمد زكى، لأنه كان متنوعاً فى أدواره، وكذلك كنت أحلم أن أتنوع فى أدوارى وأهم من تفوق فى تحقيق ذلك هو النجم الكبير أحمد زكى، فهو بالنسبة لى «شيخ التنوع الفنى».

< هل هناك أعمال فنية قادمة لك؟

- أستعد لطرح أحدث أعمالى الغنائية الفترة المقبلة، كما أن هناك عملا سينمائيا يطلق بعيد الفطر المبارك، وألبوما بالتزامن مع فصل العيد، ولكنى سوف آخذ قسطا من الراحة بعد السباق الرمضانى الذى انتهى.

< هل تتمنى تقديم أعمال فنية أخرى تدعم القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة؟

- بالتأكيد هوافق لو أتعرض عليا عمل فنى يناقش القضية الفلسطينية، ومن الضرورى أن نقدم دائمًا أعمالا بها رسالة، ونُذكر الجمهور بالقضية، حتى الأعمال الكوميدية هى رسالة لها قاعدة جماهيرية كبيرة، الفن رسالة قوية الهدف منه عكس الصورة الحقيقية للعالم عما يحدث داخل فلسطين.

بالتأكيد أتمنى تقديم المزيد من الأعمال الفنية بأشكالها المختلفة التى تدعم القضية الفلسطينية، وألقى رسالة توصل للعالم ما يحدث من ظلم وفساد تقوم به إسرائيل على الأراضى الفلسطينية ويتغلغل داخل ضمير العالم ويؤثر فيه لصالح الحق.