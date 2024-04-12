"وصلت جدة الحبيبة".. تامر عاشور يعلن وصوله السعودية لإحياء حفل غنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب تامر عاشور، وصوله المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

ونشر "عاشور" ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلنًا وصوله مدينة جدة، وكتب: "وصلت بلدي الحبيبة جدة".

كما نشرت صفحة "بينش مارك" فيديو استقبال تامر عاشور من مطار جدة، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "الفنان تامر عاشور نور جدة.. ‏نشوفكم يوم الأحد في شاطئ شيدز ‏درة العروس".

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن موعد حفل تامر عاشور جدة في العيد الفطر 2024، والذي سيُقام في شاطئ شيدز في منطقة جدة، وينطلق في تمام الساعة الـ 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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