من هو المخرج السعودي توفيق الزايدي المشارك بمهرجان كان السينمائي هذا العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام عن الأفلام المشاركة بالفعاليات سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها أو في مسابقاتها المختلفة، وكان من أبرز الأعمال السينمائية المشاركة هو الفيلم السعودي "نورة" للمخرج توفيق الزايدي بمسابقة "نظرة ما".

توفيق الزايدي هو مخرج وكاتب سعودي، عمل في بداية مشواره الفني على العديد من الأفلام الروائية القصيرة التي شاركت بعدد من المحافل السينمائية العالمية أبرزها برلين السينمائي ومهرجان لوكارنو، وكانت بدايته بالفيلم القصير "The Other" عام 2015، مرورًا بعدد من الأفلام الروائية القصيرة منها فيلم "Four Colors"، ومسلسل الدراما "No Filter" عام 2019.

وفي السطور التالية 7 معلومات عن المخرج السعودي توفيق الزايدي:

1- فاز فيلم نورة بجائزة أفضل فيلم سعودي بالدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي عام 2023.

2- فاز فيلمه "الاخر" بجائزة "أفضل فيلم روائي في "مهرجان أفلام الرياض" عام 2016.

3- فاز فيلمه "الصمت" بجائزة "أفضل فيلم خليجي" ضمن فعاليات مهرجان "مسقط السينمائي الدولي" عام 2009.

4- حصل فيلمه "الجريمة الكاملة" على جائزة "أفضل مونتاج" في مهرجان "جدة السينمائي" عام 2007.

5- فاز فيلمه "خروج" على جائزة "مهرجان أفلام السعودية" عام 2010، وجائزة الإبداع الذهبي من "مهرجان لبنان" عام 2011.

6- فيلم "نورة" يعد أولى تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة.

7- فيلم "نورة" أصبح أول فيلم سعودي يتم اختياره في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي.