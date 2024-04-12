بملابس حربية وأسلحة.. هشام ماجد وهنا الزاهد في كواليس فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت صفحة برنامج "عرب وود"، صورًا للفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد من كواليس تصوير فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة".

وظهر هشام ماجد وهنا الزهد بملابس حربية وأسلحة ضمن الكواليس.

وعلقت صفحة "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إطلالة حربية وأسلحة...هشام ماجد وهنا الزاهد في كواليس فيلم العيد فاصل من اللحظات اللذيذة".

استقبلت دور العرض السينمائي الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر.

وحقق الفيلم في يومه الأول بالسينمات، إيرادات بلغ 617 ألفا و472 جنيها، وجاء في المركز الثاني بقائمة الأفلام التي تتنافس في شباك التذاكر بموسم العيد.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

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