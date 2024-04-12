شكرا لقرائتكم خبر عن ذكاء شديد.. أحمد الرافعى راوى الحشاشين يعرف الجمهور ترتيب الأحداث بسلاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختيار صائب وذكاء شديد من صناع مسلسل الحشاشن، بقيادة المخرج بيتر ميمى، وهو اختيار صوت مميز مثل الفنان أحمد الرافعى الذى أجاد فى تعريف الجمهور فى بداية كل حلقة من المسلسل الترتيبات والأحداث بسلاسة فائقة، لاسيما أن تلك الفكرة وضعت المشاهد في حالة ترقب شديد في الحلقات الأخرى، وذلك يعد ذكاء شديدا من صناع العمل لتعريف الجمهور بما سبق من الأحداث والحلقات ومهد لكل حدث في الحلقات التالية.



احمد الرافعى

ونال مسلسل الحشاشين ثناءات وإشادات كبيرة من الفنانين وصناع الفن، بالإضافة إلى الجمهور الذى أعتبر العمل بمثابة عملا دراميا يضاهى الأعمال العالمية، وأنه عمل سيكون في تاريخ الدراما العربية، وقال النجم الكبير عمرو دياب إن الحشاشين من أفضل الأعمال على مدار الـ 10 سنوات الماضية، كما أشاد المستشار تركى آل الشيخ بالحشاشين مؤكداً: إنتاج ضخم وعمل يليق بالوطن العربى، كما أكد الناقد طارق الشناوى أن الحشاشين أحد افضل الأعمال في دراما رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا، أمينة خليل، كريم سرور، كريم عبد الخالق، نضال الشافعى، أحمد عبد الوهاب، وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.