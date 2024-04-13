هبة مجدي عن مشاركتها في المداح: "كنت بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن كواليس مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل "المداح - أسطورة العودة".

وقالت "مجدي"، في لقائها ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إنها بعد قراءة أول حلقتين تحمست كثيرًا للمشاركة في الجزء الرابع من المداح، بفضل وجود موضوعات مختلفة وأحداث وأدوار جديدة.

وأعربت هبة مجدي عن سعادتها بعد مشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب في مسلسل المداح؛ مؤكدة أن وجوده إضافة كبيرة، كما أنها استفادت كثيرًا من العمل مع المخرج أحمد سمير فرج.

وأضافت أن الفنان حمادة هلال محبوب جدًا عند الناس، وحريص على تقديم عمل ناجح، خاصة بعد نجاح الجزء الثالث من مسلسل المداح العام الماضي.

وتابعت: "كنت خارجة من رحاب في الجزء الثالث، بالأمومة والحاجات الغريبة اللي كانت فيها تعبتني نفسيًا وخوفت على عيالي وحاجة كانت صعبة جدًا، والحمد لله في الجزء الرابع، بيلعب على العلاقة اللي بينها وبين صابر، وبتقدم شر لأنها مش طيبة اوي، ومش شريرة أوي"، مرادفة: "المسلسل فيه مشاهد مش سهلة على فكرة، وكنت بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي.. ربنا يستر".

شارك في بطولة مسلسل المداح أسطورة العودة ؛ كلًا من: "حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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