نيللي تكشف سبب ابتعادها عن الأضواء وترشح هذه الفنانة لتقديم فوازير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة نيللي، عن سر ابتعادها عن الساحة الفنية، معلقة: "عشان أوحشكم.. ويا بخت من زار وخفف".

وقالت "نيللي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة: "مفيش وقت معين للظهور، أنا بعتذر دايمًا إني أطلع وأظهر في البرامج الحوارية، لكن يمكن تيجي في دماغي مرة أوافق أعمل فوازير".

وأضافت أنها تحب جميع الفوازير التي قدمتها، قائلة:"الفوازير دي عمر بحاله، أنا بحبهم كلهم".

ورشحت نيللي، الفنانة دنيا سمير غانم، لتقديم الفوازير الفترة المقبلة، قائلة: "دنيا لطيفة أوي".

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