تركي آل الشيخ يواصل الترويج لمباراة "حلبة النار" ويطلب من الجمهور هذا الطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمباراة الملاكمة المرتقبة "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامتها يوم 18 مايو المقبل.

وكشف "تركي" عن توافر تذاكر المباراة عبر بوست نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلق: "التذاكر متوفرة الآن، يتواجه العمالقة أولكسندر أوزيك وتايسون فيوري في نزال أسطوري بسجل خال من الهزائم وعلى أربعة أحزمة في حلبة النار، كن جزءًا من هذا الحماس وشاهد تاريخًا يصنع في قلب الرياض، 18 مايو في المملكة أرينا".

كما طلب من الجمهور:"التذاكر موجودة الآن، أرجو محد يحرجني آخر يومين".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، وتم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

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